Россиянин снял на видео удар украинского беспилотника в паре метров от себя

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Опубликовано: 12.03.2024 21:18 , Обновлено: 12.03.2024

Мужчина вышел на улицу, чтобы снять бои, происходящие в его городе между российской армией и россиянами-добровольцами, которые воюют на стороне Украине. Те утром пересекли границу и вторглись на российскую территорию.

Секундой позже украинский беспилотник-камикадзе нанес удар всего в нескольких метрах от него.

Ранее появилась карта проникновения союзных Украине россия на территорию России.

Ранее Телеграф писал, что в российских Telegram-каналах утром 12 марта сообщили, что в приграничных районах Белгородской и Курской областей РФ начались бои между российскими военными и вооруженными отрядами, которые воюют на стороне Украины. Позже информацию подтвердило Минобороны России.

Отряды россиян, воюющих за Украину, попытались проникнуть в РФ. Что известно?