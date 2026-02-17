Россияне пожаловались на «шоковые» жировки из-за стремительного роста коммуналки. Дороже чем в США?

Опубликовано: 17.02.2026 08:24 , Обновлено: 17.02.2026

Начало 2026 года для миллионов россиян принесло очень неприятный сюрприз: январские квитанции за жилищно-коммунальные услуги выросли вдвое по сравнению с декабрьскими. Жители соседней страны массово жалуются на неподъемные суммы в жировках, а власти спешат предложить радикальные меры в виде заморозки тарифов.

Еще в начале февраля российский Telegram-канал Baza опубликовал подборку жалоб из различных регионов РФ, включая Санкт-Петербург, Краснодарский край и Московскую область. Жители разных регионов начали жаловаться на перерасчет за декабрь 2025 года, после которого коммуналка взлетела. Но это было только начало, пик недовольства пришелся на январские счета.

В северной столице соседней страны, Санкт-Петербурге, владелец скромной квартиры площадью 46 квадратных метров получил квитанцию на 20 тыс. российских рублей, тогда как в конце прошлого года платил менее 16 тыс. российских рублей (около 744 и 595 белорусских рублей по текущему курсу).

В Курганской области пенсионеры Наталья и Виктор, чей совокупный доход составляет 43 тыс. российских рублей, были шокированы счетом в 15 тыс. российских рублей (558 BYN).

«Квитанция за январь пришла — целых 12 тысяч! А у меня пенсия 24 тысячи», — цитирует еще одну из возмущенных жительниц официальная «Российская газета».

Все дело в том, что с 1 января в РФ вступил в силу первый этап индексации тарифов, который власти соседней страны анонсировали еще в ноябре. Ожидалось, что рост составит около 10%, однако фактические цифры в квитанциях оказались значительно выше. Эксперты связывают это не только с индексацией, но и с ростом цен на ресурсы со стороны монополий. В России коммунальные службы во многих регионах — частные. В некоторых плата за капитальный ремонт подскочила на 38%.

«Эту ситуацию нужно мониторить и очень внимательно отслеживать и принимать при необходимости меры», — отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя жалобы граждан на резкий скачок цен на коммуналку.

В Государственной думе в это же время разработали законопроект, предлагающий ввести двухлетний мораторий на повышение коммунальных платежей — с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года. Как заявил один из авторов инициативы, депутат Юрий Афонин, это «снизит нагрузку на жителей и экономику, а также позволит россиянам уверенно планировать свои финансы».

Однако проблема глубже, чем просто сезонное повышение цен. Авторы Telegram-канала «Толкователь» привели тревожные для соседней страны параллели. По их наблюдениям, Россия теряет одно из своих ключевых преимуществ перед Западом — дешевизну коммунальных услуг.

В качестве примера приводится семья российских эмигрантов, обустраивающая дом в штате Айдахо (США). Зимой их расходы на электричество (дом отапливается им) составили 200 долларов в месяц, что эквивалентно примерно 16 тыс. российских рублей. Учитывая, что площадь американского дома в разы больше средней российской квартиры, удельные затраты на «коммуналку» можно сопоставить.

«Только доходы простых людей у нас отличаются на порядок, — пишет автор канала. — Есть разница — платить 15–20 тыс. руб. в месяц от пенсии двух стариков в 40 тыс. руб. или от дохода в 800 тыс. руб., как у американцев».

Таким образом, плата за ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) в РФ уже дороже, чем в США, резюмируют эксперты.

Напомним, что в Беларуси традиционное повышение тарифов ЖКХ, которое должно было состояться с 1 января, перенесли на 1 марта.

В Администрации Президента заявили, что отложить плановое повышение цен на коммуналку предложило правительство, а глава государства данное решение поддержал — «в целях недопущения значительного увеличения для граждан финансовой нагрузки по плате за ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги)».

Лукашенко перенёс повышение тарифов ЖКХ на 2 месяца