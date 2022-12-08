Россияне почти перестали смотреть шоу Скабеевой и Соловьева

Опубликовано: 08.12.2022 11:12 , Обновлено: 08.12.2022

Россияне в последнее время почти перестали смотреть ток-шоу Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева. Об этом свидетельствует рейтинг компании Mediascope.

Согласно нему, в список ста самых популярных программ за прошлую неделю вошла только передача «60 минут» гостелеканала «Россия-1». Ее ведет Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Но шоу заняло лишь 62 место в самой широкой возрастной аудитории — 18-54, пишет издание «Можем объяснить». Рейтинг программы составил 1,5%.

При этом похожие, ранее популярные программы «Время покажет», «Вечер с Владимиром Соловьевым», «Место встречи», даже не вошли в топ-100.

Для сравнения: в конце октября сразу пять таких шоу вошли в 100 самых популярных. А в июле «Вечер с Владимиром Соловьевым» вообще занимал седьмое место в рейтинге.

Как объяснили журналисты, теперь россияне предпочитают развлекательный и познавательный контент. Так, самой популярной программой на прошлой неделе стала трансляция футбольного матча между Францией и Польшей на Чемпионате мира.

Также в топах — еще три футбольные игры и Новая битва экстрасенсов».

Ранее Телеграф писал, что на российском гостелеканале «Россия 1» назвали «следующей проблемой» после Украины Казахстан. Там, по словам одного из гостей, могут начаться «те же нацистские процессы».

«Следующая проблема — Казахстан» — На российском ТВ назвали, где еще будут бороться с «нацистами»