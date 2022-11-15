Россияне начали отвод войск уже от левого берега Днепра - ВСУ "ЮГ"
Наталья Гуменюк, представитель штаба командования ВСУ "ЮГ", сообщила, что российские военные получили команду отвести войска от левого берга Днепра вглубь территорий на 15-20 километров.
Таким образом там хотят обезопасить свои силы от артиллерийских ударов ВСУ. В то же время украинские военные решили применить такую же тактику, как и накануне отступления ВС РФ из Херсона. “ВСУ берут под огневой контроль логистические наземные пути противника, поэтому легкого подвоза резервов и боеприпасов для оккупантов не будет”, - сообщила Наталья Гуменюк.
“Гипотетически они могут угрожать [Херсону], потому что расстояние позволяет использовать разные виды оружия, но мы тоже не стоим на месте и используем контрбатарейную борьбу, также есть чем ответить”, — рассказала Гуменюк.
Ранее Телеграф сообщил, что украинские источники пока ещё намёками сообщают, что ВСУ смогли переправиться через Днепр в Херсонской области и занять плацдарм то ли в Олешках, то ли на Кинбурнской косе.
У Зеленского намекнули на освобождение города на левом берегу Днепра. Что известно?