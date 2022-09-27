Россиян начали снимать с поездов на границе с Беларусью

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Опубликовано: 27.09.2022 09:09 , Обновлено: 27.09.2022

30-летний россиянин заявил, что его и еще четверых мужчин высадили с поезда, который ехал из Санкт-Петербурга в Беларусь. По его словам, им также запретили выезжать из РФ.

Об этом мужчина рассказал изданию «Медиазона».

Россиянин сообщил, что он лейтенант запаса, но в армии не служил — 8 лет назад закончил военную кафедру. Он планировал из Петербурга поехать в Минск, а оттуда — в Стамбул. Но, как утверждает, в поезд зашли пограничники и «вывели четырех мужчин».

«Пограничники знали фамилии и места каждого. Один майор, два старших лейтенанта и человека четыре рядовых в масках», —сказал собеседник издания.

И добавил, что его высадили на железнодорожной станции Невель-2 (последняя перед границей с Беларусью). По словам мужчины, всем выдали уведомление о запрете выезда из России на основании закона о мобилизации.

Ранее Телеграф писал, что попавшие под частичную мобилизацию и уже прибывшие в расположение частей россияне активно публикуют видео условий жизни. В одних случаях им предлагают спать на полу, в других - покупать женские прокладки.

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