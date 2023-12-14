Россия запустила десятки «шахедов» по Одесской области – пострадали 11 человек

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Опубликовано: 14.12.2023 10:08 , Обновлено: 14.12.2023

В ночь на 14 декабря Одесская область Украины в очередной раз подверглась массированной атаке беспилотников. По данным Воздушных сил Украины, за ночь был сбит 41 из 42 дронов-камикадзе типа Shahed 131/13, которые предположительно были запущены российскими военными. В свою очередь украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила об 11 пострадавших в результате падения обломков, среди них - три ребёнка, пятерых прошлось госпитализировать.

По данным украинских спасателей, в результате ночного налёта дронов произошёл пожар в хозпостройке, загорелся один личный автомобиль и ещё 11 зданий получили повреждения. Между тем, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о том, что от одного из дронов пострадало местное общежитие, сообщил телеграм-канал “Политика Страны”.

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Согласно сообщению Воздушных сил Украины, запускали «шахеды» российские военные, начиная с вечера 13 декабря, несколькими волнами с трех полигонов в Крыму и Краснодарском крае. Под ударом была главным образом Одесская область - большинство беспилотников сбили именно там, поэтому и сообщений о последствиях также больше всего поступало оттуда - локальные возгорания, выбитые стёкла в жилых домах, повреждения автомобилей.

Главное управление Госслужбы Украины по ЧС в Одесской области и местная администрация опубликовали фотографии последствий в своих соцсетях.

В свою очередь Минобороны России заявило о девяти “уничтоженных и перехваченных” украинских беспилотниках над территориями Калужской и Московской областей в ночь на 14 декабря. Об атаке дронов на Одесскую область там ничего не сообщали.

Напомни, накануне российские военные нанесли ракетный удар по Киеву, а по Одессе запустили десятки беспилотников типа Shahed 131/13. Об этом заявили местные городские администрации и Вооружённые силы Украины (ВСУ). По их данным, число пострадавших в Киеве уже достигло 53, включая шестерых детей, в Одессе сообщается минимум о двух пострадавших.

Россия ударила по Киеву ракетами, по Одессе – «шахедами» – пострадали 55 человек