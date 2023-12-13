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Россия ударила по Киеву ракетами, по Одессе – «шахедами» – пострадали 55 человек

Россия ударила по Киеву ракетами, по Одессе – «шахедами» – пострадали 55 человек
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В ночь на среду, 13 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Киеву, а по Одессе запустили десятки беспилотников типа Shahed 131/13. Об этом заявили местные городские администрации и Вооружённые силы Украины (ВСУ). По их данным, число пострадавших в Киеве уже достигло 53, включая шестерых детей, в Одессе сообщается минимум о двух пострадавших.

В Воздушных силах Украины  заявили, что Россия ударила по Киеву ракетами С-400 и “Искандер”. В Генштабе тип ракет не уточнили, но сообщили, что “все десять целей, летевших в сторону Киева по баллистической траектории, были сбиты зенитно-ракетным подразделениям ВВС”.

“Тип ракеты можно установить только после изучения обломков соответствующими службами”, - пояснили в Генштабе.

Что касается Одесской области, там для атаки использовали беспилотники. По данным украинских военных, из запускали из района Балаклавы (временно оккупированный Крым).

“Все десять ударных БпЛА “Shahed-136/131” были уничтожены силами и средствами ВВС в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны Украины. Почти все БпЛА поражены в Одесской области”, - заявили в Генштабе.

При этом последствия ночной атаки россиян оказались существенными и в Одессе, и в Киеве - обломки сбитых ракет и беспилотников спровоцировали пожары, выбивали стёкла в жилых домах и повредили десятки автомобилей.

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Местные жители поделились кадрами со двора одной из пострадавших от ракетного удара жилой многоэтажки, на котором видны не только очаги вспыхнувших пожаров, выбитые стёкла в окнах, но и раздаются какие-то взрывы.

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По информации мэра Киева Виталия Кличко, число пострадавших к утру выросло до 53 человек, среди них - шестеро детей. Медики оказали помощь на месте 33 пострадавшим, остальных 20 пришлось госпитализировать. Травмы главным образом связаны с порезами от оконных стекол, выбитых взрывной волной, сообщил глава городской администрации.

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По данным украинских СМИ, от обломков ракет пострадали не только частные дома и жилые многоэтажки, но и здание детской больницы в Депровском районе. В одном из районов города обломками также повредило  водопроводную сеть, из-за чего наблюдались краткосрочные перебои с водой (их удалось оперативно устранить).

По данным телеграм-канала”Политика Страны”, к утру более 30 частных домов в Киеве оставались без электричества после ракетного удара.

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Россия ударила дронами на Одессе под покровом тумана

Тем временем в Одессе о сбитых дронах сообщения появились ещё накануне вечером. Позже мэр города Геннадий Труханов заявил о попадании по коммунальному транспортному предприятию - там вспыхнул пожар. По данным администрации города, пострадали два сотрудника предприятия - их пришлось госпитализировать. Огнём уничтожен ангар, повреждены 11 автомобилей - три из них выгорели дотла.

Повреждения обломками дрона получило также одно из зданий припортовой инфраструктуры в Одесском районе.

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Именно объекты инфраструктуры, по данным украинских СМИ, были главной целью нынешней атаки российских беспилотников, которая осуществлялась в условиях густого тумана, накрывшего регион минувшей ночью.

“Россия в который раз подтвердила свое звание позорной страны”

Отметим, что официальные лица в России ни ракетный удар по Киеву, ни атаку беспилотников по Одессе пока не комментировали. А вот президент Украины Владимир Зеленский уже высказался на этот счёт, заявив что “Россия в который раз подтвердила свое звание позорной страны, которая выпускает ракеты ночью, нанося удары по жилым кварталам, детским садам и энергетическим объектам зимой”.

Ранее Телеграф сообщил, что на российские дроны-камикадзе “Герань” (так в России называют беспилотники типа Shahed 131/136 иранского производства) начали устанавливать малогабаритные реактивные двигатели. Об этом заявил российский генерал-майор Владимир Попов. По его словам, российские дроны, которые раньше развивали максимальную скорость 180-200 км/ч, теперь могут разгоняться в разы быстрее, развивая скорость до 800 км/ч.

Новость Телеграф

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