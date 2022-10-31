Украина отправила за день рекордные 350 тыс т зерна после выхода России из "зерновой сделки"

Опубликовано: 31.10.2022 18:35 , Обновлено: 04.07.2024

Украина 31 октября смогла отгрузить и отправить в Босфор корабли с рекордным тоннажом зерна, несмотря на выход России из сделки с ООН о поставках зерна из Украины.

Большой конвой судов с зерном отправился из Одессы в понедельник, несмотря на то, что Россия вышла из соглашения при посредничестве ООН и даже заявила, что такие поставки отныне будут “рискованными”.

По меньшей мере 12 судов с зерном покинули украинские порты в понедельник, в том числе “Адмирал де Рибас” и “Маунт Бейкер”.

В понедельник утром представитель военной администрации Одессы сообщил, что из украинских портов было отправлено 354 500 тонн, что является наибольшим грузом зерна за один день с момента заключения “зерновой сделки”.

“Российская делегация была проинформирована”, - уточнил министр инфраструктуры Украины Кубраков.

Сайты для слежения за кораблями показывают, что несколько грузовых судов покидают Одессу и направляются на запад. Отдельно, по словам министра Кубракова, четырем другим судам было разрешено направиться в украинские порты, поскольку они уже были проинспектированы представителями ООН, Турции, Украины и России.

Также среди судов, отправившихся из Украины в понедельник, было судно Ikaria Angel, направлявшееся в Эфиопию с 40 000 тоннами зерна, сказал украинский чиновник.

“Это 7-е (судно), зафрахтованное в рамках ВПП ООН. Эти продукты питания предназначались для жителей Эфиопии, которые столкнулись с реальной возможностью массового голода”, - написал он в Твиттере.

Выход России из зерновой сделки вызвал протест со стороны Украины, НАТО, ЕС и США. Джо Байден в субботу назвал действия России “совершенно возмутительными” и заявил, что это приведет к увеличению голода. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в превращении продовольствия в оружие.