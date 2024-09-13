Россия выслала из страны шесть британских дипломатов за «разведывательно-подрывную работу»

📷 Фото

Опубликовано: 13.09.2024 11:03 , Обновлено: 13.09.2024

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обвинила шесть британских дипломатов, сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в "разведывательно-подрывной работе" в Москве. По требованию ведомства российское Министерство иностранных дел прекратило их аккредитацию, что равнозначно высылке из страны.

В ФСБ высылку дипломатов назвали “ответной мерой на многочисленные недружественные шаги Лондона” и предупредили, что “при выявлении аналогичных действий у сотрудников британского диппредставительства” ведомство будет “требовать досрочного прекращения их командировок в Россию”.

Касательно дипломатов, в действиях которых сотрудники ФСБ усмотрели “признаки проведения разведывательно-подрывной работы”, в ведомстве отметили, что их деятельность “угрожала безопасности Российской Федерации”.

Там заявили, что российские спецслужбы получили “документальные материалы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки”. Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании в ФСБ упрекнули в том, что после начала военных действий на Украине он фактически был преобразован в “спецслужбу, основной задачей которой является нанесение стратегического поражения” России и теперь “координирует проведение подрывной политики на российском направлении”, а также в странах бывшего СССР.

Фотографии сотрудников британского посольства, лишенных аккредитации, показали в эфире телеканала “Россия-24”. Государственное РИА “Новости” озвучило имена дипломатов:

Джессика Девенпорт,

Каллум Эндрю Дафф,

Грейс Элвин,

Кэтрин МакДоннелл,

Блейк Патель,

Томас Джон Хиксон Стевинет.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эту новость, заявила, что британское посольство “вышло далеко за пределы, очерченные Венскими конвенциями” и назвала лишённых аккредитации сотрудников посольства “как бы дипломатами”, деятельность которых “нацелена на нанесение ущерба российскому народу”.

МИД Великобритании пока сообщение о высылке своих дипломатов не комментировал.

Ранее Telegraf.news сообщал, что на днях министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми вместе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном прибыл с официальным визитом в Киев. Как написало агентство Reuters, цель визита — “проведение серии встреч с высокопоставленными представителями правительства Украины в критический момент войны с Россией”.

«Критический момент для Украины» — Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Великобритании Лэмми приехали в Киев