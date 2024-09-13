Россия выслала из страны шесть британских дипломатов за «разведывательно-подрывную работу»
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обвинила шесть британских дипломатов, сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в "разведывательно-подрывной работе" в Москве. По требованию ведомства российское Министерство иностранных дел прекратило их аккредитацию, что равнозначно высылке из страны.
В ФСБ высылку дипломатов назвали “ответной мерой на многочисленные недружественные шаги Лондона” и предупредили, что “при выявлении аналогичных действий у сотрудников британского диппредставительства” ведомство будет “требовать досрочного прекращения их командировок в Россию”.
Касательно дипломатов, в действиях которых сотрудники ФСБ усмотрели “признаки проведения разведывательно-подрывной работы”, в ведомстве отметили, что их деятельность “угрожала безопасности Российской Федерации”.
Там заявили, что российские спецслужбы получили “документальные материалы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки”. Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании в ФСБ упрекнули в том, что после начала военных действий на Украине он фактически был преобразован в “спецслужбу, основной задачей которой является нанесение стратегического поражения” России и теперь “координирует проведение подрывной политики на российском направлении”, а также в странах бывшего СССР.
Фотографии сотрудников британского посольства, лишенных аккредитации, показали в эфире телеканала “Россия-24”. Государственное РИА “Новости” озвучило имена дипломатов:
- Джессика Девенпорт,
- Каллум Эндрю Дафф,
- Грейс Элвин,
- Кэтрин МакДоннелл,
- Блейк Патель,
- Томас Джон Хиксон Стевинет.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эту новость, заявила, что британское посольство “вышло далеко за пределы, очерченные Венскими конвенциями” и назвала лишённых аккредитации сотрудников посольства “как бы дипломатами”, деятельность которых “нацелена на нанесение ущерба российскому народу”.
МИД Великобритании пока сообщение о высылке своих дипломатов не комментировал.
Ранее Telegraf.news сообщал, что на днях министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми вместе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном прибыл с официальным визитом в Киев. Как написало агентство Reuters, цель визита — “проведение серии встреч с высокопоставленными представителями правительства Украины в критический момент войны с Россией”.
«Критический момент для Украины» — Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Великобритании Лэмми приехали в Киев