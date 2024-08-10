Россия ввела режим КТО в Брянской, Курской и Белгородской областях

Опубликовано: 10.08.2024 09:04 , Обновлено: 10.08.2024

В ночь на 10 августа в трёх областях России — Брянской, Курской и Белгородской — ввели режим контртеррористической операции (КТО). В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что сделали это "для обеспечения безопасности граждан" и "пресечения терактов" со стороны ВСУ, которые на днях вошли в Курскую область.

В ведомстве добавили, что со стороны Украины была предпринята “беспрецедентная попытка дестабилизации” обстановки в ряде российских регионов. Там подчеркнули, что результатом атаки на Курскую область стали “жертвы среди мирного населения”, разрушение жилых домов и других гражданских объектов.

“В целях обеспечения безопасности граждан, пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, директором ФСБ России принято решение организовать с 9 августа проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях”, — сообщили в российском ведомстве.

[info_b] КТО — это особый правовой режим, который вводят в ситуации, когда необходимо свести к минимуму последствия потенциальных терактов. Контртеррористическая операция допускает ряд мер и временных ограничений, когда власти имеют право:

проверять документы, досматривать автомобили и людей;

ограничивать движение автомобилей и пешеходов;

усиливать охрану общественного порядка и объектов, «обеспечивающих жизнедеятельность населения»;

ограничивать использование сетей и средств связи;

контролировать телефонные переговоры;

запрещать продажу оружия и алкоголя.[/info_b]

Что говорят на западе?

К слову, днём ранее стало известно, что западные союзники поддержали наступление Киева. Германия и другие страны не хотели позволять Украине наносить удар по России, однако последнее вторжение ВСУ изменило их взгляды, передала американская газета Politico. Тем не менее, напрямую о своём согласии на атаку РФ в ЕС и Америке не сообщили, но СМИ подчеркнуло: эти страны “не оказывают никакого давления” на Киев — в частности, из Германии не последовало каких-либо стоп-сигналов.

Например, представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что ЕС не против вторжения ВСУ в Курскую область, поскольку «такие действия Киева связаны с правом страны на защиту своей территориальной целостности».

Напомним, бои в приграничных районах Курской области начались 6 августа. В Минобороны РФ заявили, что в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района.

ВСУ продвинулись вглубь Курской области РФ на 15 км — Российские СМИ