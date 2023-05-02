Россия всё-таки провела "Бессмертный полк". Но в Африке. Посмотрите, как это было

🎥 Видео

Опубликовано: 02.05.2023 14:44 , Обновлено: 14.11.2024

В то время, как на территории РФ ежегодную акцию решили не проводить по причинам, связанным с безопасностью, некоторые россияне всё-таки смогли провести "Бессмертный полк".

Посольство РФ организовало акцию в столице Демократической республики Конго Киншасе. В нем приняли участие и приглашенные местные жители, а местные музыканты исполнили “Катюшу”. Видимо, российские дипломаты посчитали, что в Африке им точно ничего не угрожает и мероприятие, в отличие от территории РФ, будет в безопасности.

“Первого мая в ДР Конго посольство в третий раз организовало акцию “Бессмертный полк”. Маршем по улицам Киншасы прошлись около ста человек, среди них - персонал (посольства - ред.), соотечественники, российские военные наблюдатели и полицейские Миссии ООН по стабилизации в ДРК и симпатизирующие России конголезцы”, - рассказали российские дипломаты.

Посмотрите колоритное видео, как это было:

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Ранее Телеграф сообщил, что уличные шествия “Бессмертный полк”, приуроченные к 9 Мая, в этом году в России проводить не планируют. Отмечать праздник в Москве и других городах будут в смешанном формате. Об этом сообщили сопредседатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева и председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы», депутат Госдумы Ольга Занко.

В России отменили акцию «Бессмертный полк» на 9 Мая. А что с парадом?