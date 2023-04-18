В России отменили акцию «Бессмертный полк» на 9 Мая. А что с парадом?

Опубликовано: 18.04.2023 14:08 , Обновлено: 18.04.2023

Уличные шествия "Бессмертный полк", приуроченные к 9 Мая, в этом году в России проводить не планируют. Отмечать праздник в Москве и других городах будут в смешанном формате.

Об этом сообщили сопредседатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева и председатель центрального штаба движения “Волонтеры Победы”, депутат Госдумы Ольга Занко.

По их словам, все желающие смогут поучаствовать в соответствующем виртуальном шествии “Бессмертного полка”. В планах – его трансляция на главных медиаканалах и на медиафасадах.

Чтобы увидеть фотографии своих родных и близких, которые воевали в 1940-х и трудились в тылу, нужно отправить их на сайт “Бессмертного полка” до 30 апреля.

Как подчеркнула Елена Цунаева, “никаких других форматов, кроме тех, которые регионы сами проводят 9 Мая, не будет”. “Бессмертный автополк, “Окна Победы”, “Стены памяти”, фото героев на одежде и все названные онлайн-форматы – День Победы мы проведем в окружении портретов наших победителей”.

Кстати, в прошлом году, после того, как Россия ввела войска в Украину, акцию “Бессмертный полк” проводили.

А что с парадами?

Как стало известно, власти двух регионов, которые граничат с Украиной, уже заявили об отмене военных парадов 9 Мая. По предварительным данным, не будет их и в аннексированном Крыму.

“Парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода”, – сказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков.