Россия уничтожила в украинском Харькове 240-метровую телебашню

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Опубликовано: 23.04.2024 07:47 , Обновлено: 23.04.2024

В понедельник вечером, 22 апреля, в результате ракетного обстрела военными силами России в украинском Харькове обрушилась 240-метровая телебашня.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что во время воздушной тревоги сотрудники телебашни находились в убежище и не пострадали, передаёт российская служба BBC.

Ранее Telegraf.news писал, что 21 апреля в российских и украинских СМИ появилась информация о ракетной атаке украинцев на порт Севастополя. Назначенный Москвой губернатор города в аннексированном Крыму Михаил Развожаев сообщил, что она была отбита. Однако в Сети появилось видео российского матроса, который снял масштабный пожар.

В свою очередь, украинский депутат Юрий Мисягин заявил, что ракета ВСУ уничтожила в Крыму «раритет» — спасательный корабль «Коммуна». Это старейшее судно не только в ВМФ РФ, но м старейшее в мире судно. Оно было введено в эксплуатацию ещё в 1915 году. И до сих пор после ряда ремонтов и переоборудования находилось в составе флота и выполнял боевые задачи.

Украинцы заявили об уничтожении самого старого действующего российского военного корабля. Ему было 109 лет