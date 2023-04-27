Россия ударила «Калибрами» по многоэтажке и жилым домам в Николаеве - ВСУ

🎥 Видео

Опубликовано: 27.04.2023 09:30 , Обновлено: 04.07.2024

Ночью 27 апреля был обстрелян украинский город Николаев. Как рассказал спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, удар нанесла российская сторона – 4 ракеты "Калибр" были выпущены из акватории Черного моря.

“Четыре ракеты были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения. Учитывая, что это высокоточное оружие, работающее по координатам наведения – очевиден факт террора мирного населения”, – написал Назаров в своем телеграм-канале и опубликовал фотографии последствий обстрела.

Он сообщил, что одна из ракет, ударивших по Николаеву около часа ночи по местному времени,попала в жилую многоэтажу, другая - разрушила частный дом. Кроме того, был поврежден ещё один частный жилой дом и одно историческое здание.

Не обошлось без жертв. По словам Назарова, в результате обстрела погиб один человек, как минимум 23 человека получили ранения, среди них есть один ребенок.

Видео с последствиями ночного обстрела Николаева поделился в своем официальном телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

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“Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны - террор и уничтожение украинцев и всего украинского», - прокомментировал он обстрел Николаева и подтвердил число жертв обстрела.

“Это очередное преступление против человечности не сойдет террористам с рук. Найдем всех виновных. За все будет ответственность”, - добавил Зеленский.

Российская сторона комментарии по этому поводу пока не давала.