Россия ударила по Украине новыми крылатыми ракетами Х-32

Опубликовано: 02.11.2022 11:25 , Обновлено: 02.11.2022

Россия начала применять во время ударов по Украине новые ракеты Х-32. Об этом 2 ноября сообщило российское агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Российские дальние бомбардировщики в ходе спецоперации наносили высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, также известными как «убийцы авианосцев», — заявили там.

В Минобороны РФ эту информацию не подтверждали. Киев также официально не сообщал об ударах Х-32.

Как пишет издание «Страна», Х-32 — это новое поколение антикорабельной ракеты Х-22, которой, как утверждал ранее Киев, ударили по торговому центру в Кременчуге и другим украинским объектам.

На вооружение Воздушно-космические силы РФ приняли эти ракеты в 2016 году. Они — сверхзвуковые, и бьют на расстояние до тысячи километров со скоростью 4000—5400 км/ч. Кроме того, ими можно управлять.

Также, по данным СМИ, Х-32 может прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе американских.

При этом, по словам экспертов, хоть ракета Х-32 имеет несколько улучшенных характеристик по сравнению со своим «прародителем» Х-22, ее «еще не оптимизировали для точного поражения наземных целей, особенно в городских условиях».

Ранее Телеграф писал, что Иран готовится отправить примерно 1000 дополнительных единиц оружия, в том числе баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля» и больше ударных беспилотников, в Россию для использования в войне против Украины. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на официальные лица одной из западных стран, которая внимательно следит за оружейной программой Ирана.

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