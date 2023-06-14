Россия ударила по Одессе "Калибрами" - погибли три человека

🎥 Видео

Опубликовано: 14.06.2023 08:44 , Обновлено: 14.06.2023

В ночь на 14 июня российские войска обстреляли крылатыми ракетами "Калибр" Одесскую область. По данным оперативного командования "Юг" сухопутных войск Вооружённых сил Украины, в самой Одессе "в результате воздушного боя и взрывной волны" пострадали бизнес-центр, одно учебное заведение, жилые многоэтажки, а также магазин и "Макдональдс" в центре города. Сообщается о трёх погибших, однако, спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому число жертв ночного обстрела ещё может вырасти.

Как сообщили в оперативном командовании “Юг”, все погибшие - сотрудники склада, которые оказались под завалами в результате взрывной волны. Разрушения зафиксированы на общей площади в 1000 кв. м, на территории склада также вспыхнул пожар огонь на площади 400 кв. м. Сообщается о семи пострадавших.

Оперативное командование “Юг” также опубликовало фотографии с последствиями ночного обстрела.

Видео с места событий опубликовали в местных телеграм-каналах.

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Согласно оперативной информации, озвученной Воздушными силами Украины, в ночь на 14 июня украинские военные уничтожили 12 воздушных целей, в том числе три из четырёх крылатых ракет “Калибр”, выпущенных россиянами из акватории Черного моря в сторону Одесской области.

Также сообщается о запуске 10 “шахедов” с восточного побережья Азовского моря в юго-восточном направлении - 9 из них были сбиты, сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

Ещё шесть крылатых ракет Х-22, по данным украинской стороны, были выпущены из Ростовской области России в сторону Донецкой области. Последствия этих ракетных обстрелов в настоящее время уточняются.

Напомним, днём ранее российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом и спровоцировала серьёзный пожар. Количество жертв ночного ракетного обстрела за сутки выросло до 11 человек.

Россия обстреляла ракетами Кривой Рог – под завалами пятиэтажки погибли три человека