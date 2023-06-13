Россия обстреляла ракетами Кривой Рог – под завалами пятиэтажки погибли три человека

🎥 Видео

Опубликовано: 13.06.2023 08:22 , Обновлено: 04.07.2024

В ночь на 13 июня российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом и спровоцировала серьёзный пожар. На данный момент известно о трёх погибших жителях разрушенной пятиэтажки, однако, спасательная операция продолжается, а под завалами могут оставаться люди.

По информации, озвученной главой Днепропетровской областной военной администрации Сергеем Лысаком, в результате ракетного обстрела города пострадали как минимум 25 человек, из них 19 оказались в больнице, сообщил телеграм-канал “Политика Страны”.

Обновлено Днём количество жертв ракетного обстрела выросло до шести человек, сообщил Сергей Лысак.

В результате попадания ракеты в жилую многоэтажку пожар охватил несколько квартир - с первого по пятый этажи - на общей площади в 700 кв м.

Местные телеграм-каналы опубликовали видео с места пожара в жилой многоэтажке.

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Кроме того, по данным администрации города, разрушения в результате ночного обстрела зафиксированы на предприятиях города: трёх пострадавших госпитализировали с одного из частных предприятий, ещё четверо - с другого предприятия. При этом сообщается, что завалы разрушенных зданий продолжают разбирать спасатели, следовательно, и число жертв и пострадавших может вырасти.

Сергей Лысак также рассказал о повреждении десятка автомобилей, грузовой техники на местном автомобильном предприятии, уничтожении склада, а также о повреждениях в спасательном подразделении.

Видео с места пожара в жилой многоэтажке опубликовал в том числе президент Украины Владимир Зеленский, сопроводив его следующим комментарием: “Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они ответят”.

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ВСУ отбили ракетный удар по Киеву

Одновременно с атакой по Кривому Рогу под обстрелом оказалась и Киевская области. По данным городской военной администрации украинской столицы, Россия выпустила по Киеву крылатые ракеты Х-101/555 из бомбардировщика Ту-95МС из района Каспийского моря. Однако, ВСУ удалось заблаговременно перехватить ракеты: сообщается об уничтожении всех целей средствами противовоздушной обороны. Информации о жертвах или разрушениях в результате этой атаки нет.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, в ночь на 13 июня Россия запустила по территории Украины в общей сложности 14 крылатых ракет Х-101/555. Уничтожить силами ПВО удалось 10 из них. В Генштабе сообщили также о двух крылатых ракетах морского базирования “Калибр”, выпущенных российскими войсками по жилым домам в Харьковской области, а также о четырех выпущенных «шахедах» - сбить удалось лишь один из них.

“Военного смысла нет никакого” - Путин прокомментировал удары по жилым районам

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что не видит “военного смысла” наносить удары по жилым районам и гуманитарным объектам.

“Я сейчас не буду говорить о причинах, о том, о сём, вдаваться в политические дебри. Но зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ради чего? Зачем? В чем смысл? По гуманитарным объектам. Удивительно просто. Военного смысла нет никакого”, - процитировало Путина РИА “Новости”.