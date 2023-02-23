Россия стягивает технику недалеко от границы Беларуси и Украины — ВСУ

Опубликовано: 23.02.2023 11:12 , Обновлено: 23.02.2023

В Оперативном командовании «Север» Вооруженных сил Украины 23 февраля заявили, что российские войска «готовят возможные провокации», стягивая технику недалеко от границы Беларуси и Украины.

Ссылаясь на данные разведки, в командовании ВСУ утверждают, что «зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания».

Там также заявили, что военные в колонне «были одеты в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины», — сказано в заявлении.

В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали. Ранее там обвинили Киев в подготовке «вооруженных провокаций против Приднестровья».