Россия столкнулась с рекордным дефицитом бюджета в триллионы рублей — FT

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Опубликовано: 08.09.2025 16:03 , Обновлено: 08.09.2025

Издание The Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщило, что российские власти из-за дефицита могут пойти на сокращение невоенных бюджетных расходов уже в середине сентября.

Причиной такого шага может стать нехватка бюджета по итогам первой половины 2025 года, который, по сведениям издания, достиг 4,9 трлн российских рублей, или 2,2% ВВП. Этот показатель в 4 раза превысил изначально запланированный уровень, отметил источник.

По информации издания, министр финансов Антон Силуанов уже доложил Президенту РФ Владимиру Путину о поиске финансовых ресурсов для выполнения гособязательств.

При этом военные расходы, которые почти удвоились с 2022 года, должны остаться неприкосновенными, по данным источника.

Под сокращение могут попасть инфраструктурные проекты, не связанные с обороной, субсидии для спортивных организаций, а также финансирование убыточных санаториев. По оценке главы бюджетного комитета Совета Федерации Анатолия Артамонова, такие меры могут высвободить до 2 трлн российских рублей, однако, как передало FT, этого недостаточно для покрытия растущего дефицита.

Ситуацию усугубило падение энергетических доходов, которые с января по август упали на 20% по сравнению с прошлым годом. Опрошенные FT экономисты заявили, что у российской экономики накопились системные проблемы:

острая нехватка рабочей силы,

рабочей силы, трудности с международными платежами,

с международными платежами, высокая инфляция .

«Впервые в бюджете появились реальные компромиссы. Впервые за время войны правительству приходится выбирать, что финансировать в первую очередь», — привело издание слова Яниса Клуге, эксперта по российской экономике из Немецкого института международных отношений и безопасности.

Как передало Financial Times, Владимир Путин пока предпочитает не идти на радикальные сокращения. Он заявлял, что «дефицит можно увеличить», поскольку долговая нагрузка России остаётся низкой.

Другими вариантами, по информации источника, могут стать дополнительные заимствования или использование Фонда национального благосостояния, хотя, как отметило издание, половина его средств уже потрачена, а зарубежные активы заморожены.

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