Россия создала на Донбассе 30-километровый "царь-поезд" - Deep State. Зачем?

Опубликовано: 11.02.2024 20:53 , Обновлено: 11.02.2024

Военный аналитический ресурс Deep State заявил, что российские власти создали на подконтрольных им территориях в Украине на Донбассе поезд длиной 30 километров. Его создание началось летом 2023 года.

В состав поезда вошло более двух тысяч вагонов, утверждают эксперты аналитического ресурса. Фактически, такой поезд представили из себя передвижную линию обороны, которую тяжело преодолеть силам противника.

“Непрерывная конструкция из товарных вагонов тянется по ветке от железнодорожного вокзала в Еленовке и насчитывает около 2100 вагонов разного типа. Сооружение этой вагонной многоножки началось в июле 2023 года”, - сообщил Deep State.

Ранее Телеграф писал, что в Интернете появились видео и фото странных бронированных машин, на которых установлены башни бронекатеров. Сами броневики являются старыми МТЛБ начала 60-х годов.

Россияне отправили в Украину БТРы-«монстры» с башнями от бронекатеров. Что могут?