Россия согласилась на переговоры с "кукловодами" после поставок танков Украине

Опубликовано: 30.01.2023 11:25 , Обновлено: 30.01.2023

Решение Соединенных Штатов и союзников по НАТО направить танки в Украину сделало "бессмысленными" какие-либо переговоры с Киевом, заявил сначала заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков госагентству РИА "Новости". Однако тут же признался, что Кремль, на самом деле, просто ждёт предложения.

“В нынешних условиях, когда Вашингтон объявил о решении поставлять танки, а его вассалы, включая Оттаву, конкурируют за то, кто будет поставлять бронетехнику, особенно старую, в Украину, и сколько ее… бессмысленно говорить”, - пожаловался Рябков. По его мнению, Вашингтон использует бои в Украине для испытания своих новых вооружений на русских солдатах.

Однако это не остановило Кремль в надежде всё-таки начать переговоры с Западом. “Мы готовы рассмотреть любые серьезные инициативы по урегулированию украинского кризиса, но пока никто не сформулировал их должным образом”, - заявил представитель МИД РФ. По его мнению, многие украинцы и “кукловоды” на Западе “просто карикатурны в своем невежестве”.

Напомним, что поставки новых вооружений, в том числе сотен танков и тяжёлых бронетранспортеров, вызвали истерику на российском ТВ и во властных кругах. В России снова заговорили о ядерном оружии и ударах по Берлину. Впрочем на Западе, кажется, уже привыкли к таким речам в России и предпочитают пересекать “красные линии”, объявленные Кремлём, одну за одной.

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