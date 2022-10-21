Волны в 5 метров не будет - В Украине рассказали, что произойдет после подрыва Каховской ГЭС

🎤 Мнение

Опубликовано: 21.10.2022 19:28 , Обновлено: 07.06.2023

В Украине заявили, что военного значения в подрыве Каховскоц ГЭС нет.

“Волна 4,8 м – это маловероятно. Что затопит Олешки и Голую Пристань – из области фантастики. Но в Каховском водохранилище есть значительный объем воды. Если взорвут ГЭС или шлюзы, то вода будет выливаться долго”, – [link href=“https://www.liga.net/politics/articles/volny-v-5-metrov-ne-budet-rossiya-zaminirovala-kahovskuyu-ges-i-dambu-chem-grozit-podryv” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] LIGA.net гидрогеолог Руслан Гаврилюк.

Само Каховское водохранилище держится на том, что его удерживает земляная дамба, на ней стоит ГЭС, плюс есть дополнительные шлюзы, через которые можно сбрасывать воду в обход турбин, сообщил гидрогеолог, глава cовета Национального экологического центра Украины Руслан Гаврилюк. По его словам, подорвать можно шлюзы и саму ГЭС, но дамбу практически невозможно.

В Генштабе Украины также заявляют, что удаленно взорвать Каховскую ГЭС практически невозможно.

“Дамба строилась много лет назад. Запас ее прочности таков, что она может выдержать прямое попадание ракеты с ядерной боеголовкой. Для подрыва должны закладывать взрывчатку по определенной схеме. Саму каменную насыпь очень тяжело взорвать”, – [link href=“https://www.liga.net/politics/articles/volny-v-5-metrov-ne-budet-rossiya-zaminirovala-kahovskuyu-ges-i-dambu-chem-grozit-podryv” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказал [/link] LIGA.net Владислав Селезнев, полковник ВСУ и бывший спикер Генштаба.

В то же время, в Украине уверены, что Каховскую ГЭС уже заминмровалм российские войска.

В ГУР МО заяивли, что саму ГЭС российские войска заминировали в апреле 2022 года. А уже в поелсдне время в условия контрнаступления ВСУ заминировали шлюзы и опоры ГЭС, а на самом дамбе установили два военных грузовика, полностью загруженные ящиками со взрывчаткой.

По словам украинского эксперта, в российских СМИ зря говорят о мгновенном затоплении большой территории.

“То есть ждать, что будет волна в 4,8 метра… Это маловероятно. Что затопит Олешки, Голую Пристань и другие города, как писали Telegram-каналы, – из области фантастики”, – заяаил Руслан Гаврилюк.

По его словам, в случае подрыв Каховской ГЭС затопления будут локальные.

“Если взять Олешки на левом берегу – то там абсолютные отметки +16 метров. Это та же отметка, что и у Каховского водохранилища. То есть даже теоретически туда вода не может попасть. А в Telegram-каналах рисуют, что Олешки будут полностью затоплены”, – добавляет Гаврилюк.

По его словам, даже крымский канал не будет разрушен. Просто туда перестанет поступать вода.

“Только подрывается дамба – перестает работать водозабор, который снабжал оккупированный Крым водой. А это была одна из важнейших задач оккупации юга”, - заявил Владислав Селезнев.

По его словам, подрыв Каховской ГЭС не принесет пользы отступающим российским войскам.

“Единственная логика такого акта военного преступления – это в определенной степени отвлечь внимание российского общества, если армия РФ начнет отступать с правого берега Днепра. Тогда большие разрушения и человеческие потери могут переместить акцент с военной составляющей на гуманитарную катастрофу”, – объяснил Селезнев.