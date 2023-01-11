Эстония потребовала от России сократить численность своего посольства в Таллине на половину

Опубликовано: 11.01.2023 18:15 , Обновлено: 11.01.2023

Согласно пресс-релизу министерства иностранных дел Эстонии, российское посольство было предупреждено в среду, 11 января, о том, что дипломатический персонал должен быть сокращен вдвое к 1 февраля.

В пресс-релизе говорится, что в российской дипмиссии слишком много дипломатов, и что такое их количество неоправданно. Эстонские власти потребовали привести количество сотрудников в российском посольстве с количеством эстонских в Москве.

В настоящее время в посольстве Эстонии в Москве работают восемь дипломатов и 15 других должностных лиц, в то время как 21 российский дипломат и 23 других должностных лица находятся в Таллине.

“Эстония считает принцип паритета очень важным в наших отношениях с Россией. Учитывая, что в свете этой агрессивной войны российское посольство не занимается продвижением эстонско-российских отношений, мы считаем, что его (нынешний) размер не оправдан. Теперь мы установили ограничение на количество дипломатов, работающих в Эстонии, чтобы достичь паритета”.