Россия потеряла в Украине 200 тыс. человек — NYT

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 03.02.2023 09:44 , Обновлено: 03.02.2023

Потери российских войск в Украине убитыми и ранеными составили 200 тысяч человек. Об этом заявило New York Times со ссылкой на американских и западных официальных лиц.

Это в восемь раз больше, чем потери американцев за два десятилетия войны в Афганистане, пишет газета.

По информации издания, потери РФ значительно увеличились в ходе боев за Бахмут и Соледар.

В NYT подчеркнули, что так как власти России нуждаются в большой победе и рассматривают Бахмут как ключ к захвату всего восточного Донбасса, на передовую отправили плохо обученных новобранцев и бывших заключенных. В результате, по словам американских чиновников, сотни военнослужащих ежедневно погибают или получают ранения.

Что касается Украины, то по информации газеты, она также несет потери, хотя реальные цифры трудно установить в том числе из-за того, что Киев их не раскрывает.

Напомним, что 20 января глава генштаба США Марк Милли заявил, что россияне потеряли «значительно больше 100 000».