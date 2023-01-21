Глава генштаба США оценил потери россиян и украинцев - "Абсолютная катастрофа"

🎤 Мнение

Опубликовано: 21.01.2023 11:07 , Обновлено: 26.02.2025

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США (аналог Генштаба) генерал Марк Милли в пятницу, 20 января, заявил, что Россия "действительно сильно пострадала" в Украине, и призвал президента России Владимира Путина прекратить войну.

“Потери русских — в прошлый раз, когда я сообщал об этом публично, я сказал, что их было больше 100 000. Я бы сказал, что сейчас это значительно больше 100 000”, - сказал Марк Милли на пресс-конференции вместе с министром обороны Ллойдом Остином в Германии.

Милли утверждает, что “огромное количество жертв”, понесенных Россией, включает “регулярных военных, а также наемников из ЧВК “Вагнер” и других сил типа, которые воюют на стороне русских”.

“Путин мог бы закончить эту войну сегодня, - сказал Милли, - она превращается в абсолютную катастрофу для России”.

“Украина также сильно пострадала, - добавил Милли. - Вы знаете, что в результате действий России погибло значительное количество ни в чем не повинных гражданских лиц. Русские наносят удары по гражданской инфраструктуре. Нанесен значительный экономический ущерб, нанесен значительный ущерб энергетической инфраструктуре, и украинские военные сами понесли значительное количество потерь”.

“Это очень, очень кровопролитная война, и с обеих сторон есть значительные потери”, - сказал Милли, добавив, что “рано или поздно” должны состояться переговоры, чтобы завершить конфликт.