Россия пообещала восстановить Крымский мост к марту

Опубликовано: 06.01.2023 11:42 , Обновлено: 06.01.2023

Российское федеральное дорожное агентство «Росавтодор» пообещало полностью восстановить автомобильную часть Крымского моста после взрыва к марту 2023 года.

При этом там заявили, что первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста закончат устанавливать в январе. А еще два — в феврале.

Для этого потребуется ограничить движение по мосту.

В «Росавтодоре» отчитались, что правую сторону автомобильной части, которая больше всего пострадала от взрыва, восстановили в течение 56 дней.

К слову, правительство России опубликовало распоряжение отремонтировать Крымский мост до 1 июля 2023 года. При этом ранее назначенный Москвой глава Крыма называл другие сроки.

Как писал ранее Телеграф, утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого пролеты автомобильного полотна рухнули в воду. Назначенные Россией власти Крыма сообщили о взрыве «цистерны с топливом». Но потом сменили версию.

Разрушение, хоть и частичное, Крымского моста стало не только атакой по снабжению полуострова, но и «серьезным психологическим ударом» по всей российской нации, считает немецкий обозреватель Александр Фридман. Ситуацию усугубляет и символизм самого моста, и время нанесения удара — в ночь после 70-летия президента РФ Владимира Путина.