Опубликовано: 01.11.2022 10:02 , Обновлено: 01.11.2022

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 31 октября заявил, что на фронт в Украину прибыли уже 100 тысяч российских мобилизованных, что «дало свой эффект». В свою очередь аналитики ISW считают, что туда же отправят новых солдат-срочников.

«Насыщение российских войск мобилизованными дало свой эффект наконец-то. Прибыли сюда до 100 тысяч. Это постепенно сказалось на фронте», — заявил он.

Арестович уточнил, что теперь российским войска на одних участках удалось «насытить и стабилизировать линию фронта», а на других — «высвободить и перебросить части, которые сохранили кадровый костяк».

[info_b]Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу 4 октября заявил, что после объявления «частичной мобилизации» в Вооруженные силы РФ призвали более 200 тысяч человек. Всего официально планировали призвать 300 тыс. человек. [/info_b]

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что в Минобороны России обманывают сограждан, обещая не отправлять срочников осеннего призыва в Украину.

«Призывники почти наверняка будут отправлены в Украину в марте или апреле 2023 года, после того, как пройдут подготовку, а могут быть отправлены и раньше, если понадобится реагировать на перемены на полях сражений», — полагают эксперты.

По их словам, минобороны обманывает россиян для того, чтобы предотвратить массовое уклонение от призыва.

Ранее Телеграф писал, что российское министерство обороны 31 октября объявило о прекращении частичной мобилизации, ранее объявленной Владимиром Путиным.

В Минобороны пообещали, что дальше будут направлять на войну в Украине только добровольцев и контрактников.

Минобороны России объявило о прекращении мобилизации. Кого теперь будут отправлять в Украину?