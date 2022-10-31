Минобороны России объявило о прекращении мобилизации. Кого теперь будут отправлять в Украину?

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Опубликовано: 31.10.2022 17:54 , Обновлено: 31.10.2022

Российское министерство обороны 31 октября объявило о прекращении частичной мобилизаии, ранее объявленной Владимиром Путиным.

“В соответствии с данными указаниями, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены”, - говорится в сообщении Минобороны РФ со ссылкой на приказ министра Шойгу.

Тот, кстати, приказал завершить мобилизацию с 1 ноября, а не 31 октября. Именно с этого дня глава Минобороны РФ распорядился прекратить подготовку и вручение повесток.

Также он приказал закрыть штабы и участки мобилизации. А все учавствовашие в ее организации военные должны вернуться к своим обязанностям с 31 октября.

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В Минобороны пообещали, что дальше будут направлять на войну в Украине только добровольцев и контрактников.

Ранее Телеграф сообщил, что в Кремле признались, что помощь США и других стран НАТО Украине “существенно усложняет ситуацию”. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 октября.

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