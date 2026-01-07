Россия отправила подлодку на помощь танкеру, преследуемому США

Опубликовано: 07.01.2026 12:39 , Обновлено: 07.01.2026

Россия направила подводную лодку и другие военные корабли для сопровождения пустого, ржавеющего танкера, который преследуют американские военные. Ещё недавно танкер Bella 1 ходил под флагами других стран, но потом резко стал российским.

В США считают действия Москвы очередным витком напряженности в отношениях между Вашингтоном и Россией, сообщил изданию The Wall Street Journal (WSJ) американский чиновник.

Танкер, ранее зарегистрированный как Bella 1, уже более двух недель пытается уйти от американских военных. Судну не удалось пришвартоваться и загрузиться в Венесуэле. Однако несмотря на то, что он пустой, Береговая охрана США преследует танкер в Атлантическом океане.

Москва попросила США прекратить преследование судна, сообщили WSJ три чиновника. Во вторник МИД (Министерство иностранных дел) России заявил, что следит за ситуацией с танкером «с обеспокоенностью».

Береговая охрана США всё равно продолжает отслеживать судно в восточной части Атлантического океана, примерно в 500 км к югу от Исландии, в направлении Северного моря.

Также днём ранее стало известно, что Военно-морские силы (ВМС) США подготовились к штурму нефтетанкера, который недавно вывесил российский флаг, а его регистрационные данные появились в российской базе.

Как сообщили американские телеканалы CBS и CNN, военные США действительно планируют операцию по захвату нефтяного танкера «теневого» флота России.

США готовят штурм нефтетанкера, который внезапно поднял российский флаг