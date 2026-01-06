США готовят штурм нефтетанкера, который внезапно поднял российский флаг

Опубликовано: 06.01.2026 15:01 , Обновлено: 06.01.2026

Военно-морские силы США подготовились к штурму нефтетанкера, который недавно вывесил российский флаг, а его регистрационные данные появились в российской базе. Ещё до начала преследования он шел под другими флагами.

Как сообщили американские телеканалы CBS и CNN, военные США планируют операцию по захвату нефтяного танкера «теневого» флота, который они преследуют с середины декабря.

Операция по захвату танкера Marinera, который ранее назывался Bella 1, может начаться уже на этой неделе, но, как и любые планы Пентагона, может быть отменена, сообщили CBS два американских чиновника. Возможность проведения операции подтвердили четыре источника CNN.

О подгтовке операции может свидетельствовать масштабная переброска военных и техники в Великобританию, сообщил CNN. По данным канала, на авиабазах Фэрфорд и Лейкенхит приземлились как минимум 12 американских самолетов C-17, два вертолета V-22 Osprey, два штурмовика AC-130.

США начали преследование судна с середины декабря, когда оно, направлявшееся из Ирана в Венесуэлу, развернулось, чтобы избежать захвата американской береговой охраной.

Власти США посчитали, что судно нарушило объявленную Дональдом Трампом блокаду Венесуэлы. Она была введена против танкеров, попавших под санкции. Представители береговой охраны пытались безуспешно подняться на борт судна после того, как Минюст США получил ордер на арест танкера в связи с его использованием в торговле иранской нефтью.

После этого экипаж танкера нарисовал на его корпусе российский флаг и сообщил, что судно находится под защитой России. Затем танкер был официально внесен в российский реестр судов, после чего Москва передала Вашингтону дипломатическую ноту с требованием прекратить преследование танкера, писала 1 января The New York Times.

Однако американские чиновники считают, что переход в российскую юрисдикцию не может защитить танкер, поскольку судно не ходило под действительным национальным флагом, когда к нему впервые обратилась береговая охрана в середине декабря, писала NYT. Танкер Marinera, ранее называвшийся Bella 1 и зарегистрированный в Панаме, попал под санкции США в 2024 году за перевозку иранской нефти.

США предпочтут захватить судно, а не потопить его, сообщили источники CBS News. По их словам, операция может быть похожа на захват нефтяного танкера The Skipper еще до объявления нефтяной блокады Венесуэлы.

Операция будет более сложной, чем с The Skipper, учитывая плохую погоду в районе нахождения судна и заявления России, сообщил CNN. Задержание может привести к возможному противостоянию между Вашингтоном и Кремлем, допустил телеканал.

Два дня назад, по данным открытых источников, танкер находился в Северной Атлантике, двигаясь на северо-восток мимо побережья Великобритании.

Два источника в американской разведке сообщили CBS, что венесуэльские власти до захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом обсуждали размещение вооруженных военных на танкерах под видом гражданских, а также использование переносных зенитных комплексов советского образца.

Тем временем МИД РФ объявил, что отслеживает ситуацию, сложившуюся вокруг преследуемого военными США и НАТО нефтяного танкера.