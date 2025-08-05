Россия отказалась от моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности

Опубликовано: 05.08.2025 07:43 , Обновлено: 05.08.2025

Россия большее не считает себя связанной положениями моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. С таким заявлением 4 августа выступило Министерство иностранных дел России.

Фактически существование Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанного в 1987 году представителями США и СССР, было прекращено ещё в августе 2019 года. Однако официально Москва в одностороннем порядке продолжала придерживаться моратория на размещение РСМД наземного базирования. К таким же самоограничениям российская сторона не раз призывала и страны НАТО.

[inf]Согласно Договору о РСМД, стороны согласились не производить, не испытывать и не развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1001-5500 километров), а также меньшей (500-1000 километров) дальности, а также отказаться от пусковых установок для таких ракет для них.[/inf]

В российском МИД посетовали на то, что их инициативы “не встретили взаимности” в странах НАТО, а США, по их данным, уже начали серийное производство некоторых систем для РСМД и начали создавать необходимую инфраструктуру для обеспечения передового развёртывания и применения такого оружия.

В заявлении МИДа упомянуты мобильная пусковая установка стандарта Mk70, которая была задействована на тренировках в Дании, ракеты PrSM, которые запускались во время учений Talisman Sabre 2025 и другие комплексы, которые в России рассматривают как наземные пусковые установки для РСМД.

“При этом американские вооружения указанных типов уже в значительном количестве развёрнуты и продолжают размещаться во многих странах мира, в том числе пополняя арсеналы союзников и партнёров США, включая Украину, которая применяет данные комплексы в боевых действиях против Российской Федерации”, - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, обвинив “коллективный Запад” в “наращивании в прилегающих к России регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности” страны, причём “стратегического порядка”.

По мнению российского МИД, нынешнее развитие событий “несёт серьёзный негативный заряд” и может иметь “значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности”, в том числе подстегнуть “напряжённость между ядерными державами”.

По сути отказавшись от каких-либо самоограничений, Россия заявила о готовности принять “компенсирующие военно-технические меры в целях парирования вновь возникающих угроз и поддержания стратегического баланса”, однако о конкретных шагах в этом направлении пока не заявлялось.

“Решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развёртывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности”, - пояснили в МИДе.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп в сообщении на платформе Truth Social заявил, что в ответ на «крайне провокационные» заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «соответствующих регионах». Он подчеркнул, что эта мера носит превентивный характер и призвана подчеркнуть серьёзность ситуации.

США отправили две ядерные подлодки в ответ на «крайне провокационные» слова Медведева