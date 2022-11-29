Россия отказалась от БТГ из-за провалов в Украине - Минобороны Британии

Опубликовано: 29.11.2022 11:46 , Обновлено: 29.11.2022

Разведка Британии утверждает, что российское командование в течение последних трёх месяцев отказалось от формирования подразделений на основе батальонных тактических групп (БТГ). Это было сделано с учётом опыта войны в Украине.

Российское Минобороны делало ставку на БТГ в последние 10 лет. Батальонные тактические группы играли важну роль в российской армии. Именно на такие мобильные и, теоретически, самостоятельные подразделения была сделана ставка во время вторжения в Украину.

БТГ представляли из себя на бумаге боевое подразделение с полным набором вспомогательных подразделений, включая танковые, разведывательные и (в отличие от обычной западной практики) артиллерию. Однако в действительности, они часто были недоукомплектованы, а командиры не имели достаточных прав, чтобы использовать преимущества таких подразделений в полной мере. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1597482502200983552?t=VmpBfUN-q-ktEdXFlRHKMQ&s=19

“Несколько внутренних недостатков концепции БТГ были выявлены в высокоинтенсивных крупномасштабных боях на войне в Украине. Относительно небольшое количество боевой пехоты БТГ часто оказывалось недостаточным. Децентрализованное размещение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий. И немногие командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать их возможности, так как модель БТГ была разработана для быстрого продвижения”, - считают в британском Минобороны.

Ранее Телеграф сообщил, что в американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что украинские силы могут форсировать реку Днепр и провести контрнаступательные операции в восточной части Херсонской области (в районе Новой Каховки). И в российской армии это осознают.

Российские войска не смогли построить оборону, способную остановить наступление ВСУ — ISW