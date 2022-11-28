Российские войска не смогли построить оборону, способную остановить наступление ВСУ - ISW

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Опубликовано: 28.11.2022 12:42 , Обновлено: 28.11.2022

В американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что украинские силы могут форсировать реку Днепр и провести контрнаступательные операции в восточной части Херсонской области (в районе Новой Каховки). И в российской армии это осознают.

Такой удар стал бы критически важным для блокирования всех наземных линий поставки из Крыма на материк. В ISW уверены что российские войска роют линии траншей и районы сосредоточения в восточной части Херсона с начала октября 2022 года. Они готовятся либо к глубокой обороне, либо к проведению оперативных или стратегических операций по сдерживанию наступления.

В ISW уверены, что российские войска явно осознают, что не смогут помешать украинским силам переправиться через реку. Поэтому российские военные создают условия для длительной обороны в восточной части Херсонской области намного южнее Днепра. А это значит, что ВСУ могут создать прочную базу уже на восточном берегу реки Днепр.

Спутниковые снимки показывают, что российские войска отдали приоритет рытью траншей и возведению противотанковых укреплений “зубы дракона” вдоль дорог, которые соединяют российские войска на восточном (левом) берегу Днепра с юго-восточными тыловыми районами в Херсонской области и Крыму, а также с восточными тыловыми районами вокруг Мелитополя.

Большинство из этих полевых укреплений расположено непосредственно на самих трассах и в основном ориентировано перпендикулярно самим дорогам. Таким образом, они больше похожи на тщательно продуманные блокпосты, чем на части сплоченных оборонительных линий, которые простираются через множество полей, считают в ISW.

Российские войска также сильно укрепили полосу земли шириной 3 км, отделяющую Кинбурнскую косу от материковой части Херсонской области, и вдоль пляжей непосредственно к югу и востоку от полосы.

Большинство российских полевых укреплений в восточной части Херсона, тем не менее, оптимизированы для защиты самих дорог и были бы очень уязвимы для окружения, считают в ISW. Многие укрепления поперек дорог не простираются далеко за пределы самих дорог, часто достаточно далеко, чтобы обеспечить хорошие поля обстрела с обеих сторон самой трассы.

Большинство из этих позиций имеют открытые фланги, заканчивающиеся в середине полей. Фланги часто не отклоняются (отводятся назад) или иным образом хорошо спроектированы для сдерживания или защиты от атак с боков или тыла. Более того, многие из этих позиций не находятся на расстоянии тактической поддержки друг от друга, что сделало бы каждую из них уязвимой для украинских тактических окружений.

Спутниковые снимки показывают, что российские войска построили противотанковые сооружения “зубы дракона” вокруг своих позиций непосредственно на дорогах, но эти противотанковые комплексы не простираются достаточно далеко в открытое поле, чтобы помешать украинским танкам и другой гусеничной технике обойти российские позиции.

В итоге, в ISW считают, что российские войска готовятся не длительной обороне, а лишь замедлению наступления ВСУ. Но украинские контрнаступления иногда продвигались гораздо быстрее, чем ожидалось, напомнили американские эксперты. Если бы украинским силам удалось прорвать несколько российских оборонительных рубежей в Херсонской области за недели, а не месяцы, то российским вооруженным силам пришлось бы искать плдкрелппник не из Крыма.