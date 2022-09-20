Назначенные Москвой администрации Херсона, «ДНР» и «ЛНР» потребовали срочно провести «референдумы» о присоединении к России

Опубликовано: 20.09.2022 12:16 , Обновлено: 20.09.2022

В назначенных Кремлем администрациях самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также Херсонской области 19-20 сентября потребовали немедленно провести референдумы о вхождении в состав России.

«Общественный совет» Херсонской области (которую частично контролируют войска РФ) заявил об этом 20 сентября.

«Вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни — мы единый народ-победитель», — сказал его «председатель» Владимир Овчаренко, передает ТАСС.

Также там заявили, что необходимость «референдума» вызвана «актами террора со стороны украинских властей и НАТО».

Днем ранее, 19 сентября «общественные палаты» самопровозглашенных ЛНР И ДНР обратились к назначенным Москвой главам с аналогичной просьбой.

В «ЛНР» заявили, что этот шаг «обезопасит регион», «поможет ему быстрее вернуться к мирной жизни», а также станет «торжеством исторической справедливости».

В «ДНР» сказали, что «настало время решительных действий»:

«Все мы давно чувствуем и знаем, что Донбасс — это Россия, мы воюем за это долгих восемь лет, мы ежедневно терпим за это удары по нашим домам, улицам, больницам, школам и детским садам. Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах, и провести референдум о вопросе вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации! Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины — России. Народ Донбасса это заслужил!»

Позволит Москве «использовать все силы самозащиты» — Медведев

О «референдумах» высказался экс-президент России, а теперь зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, после принятия новых территорий в состав России «посягательство на территорию России» позволит Москве «использовать все силы самозащиты».

«Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять», — написал он в своих соцсетях.

И добавил: «Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить».

Ранее Телеграф писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что «обстоятельно» поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите ШОС в Узбекистане. Он утверждает, что российский лидер продемонстрировал ему желание «покончить как можно скорее» с военными действиями в Украине.

Путин готов закончить «битву» в Украине «как можно скорее» — Эрдоган