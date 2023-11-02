Россия обьявила, что Израиль не имеет права на самооборону

Опубликовано: 02.11.2023 12:20 , Обновлено: 02.11.2023

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Израиль не имеет права на самооборону, когда речь идёт о войне с террористами ХАМАСа в секторе Газа.

«У Израиля как у оккупирующей державы права на самооборону нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году», — заявил постпред Василий Небензя на специальной сессии Генассамблеи ООН по Палестине.

В то же время, российский дипломат заявил, что его страна признает право Израиля на обеспечение безопасности. «Она может быть полностью гарантирована только в случае справедливого решения палестинской проблемы на основе известных резолюций СБ ООН. Мы не отказываем Израилю в праве бороться с террором. Но боритесь с террористами, не с мирным населением», — заявил Василий Небензя.

Ранее Телеграф сообщил, что Армия обороны Израиля опубликовала несколько видео на которых запечатлены бои с террористами в секторе Газа. В ЦАХАЛ заявили, что прорвали первую линию обороны террористов, благодаря предварительной разведке и тщательному планированию операции.

ЦАХАЛ и ХАМАС показали видео боёв в секторе Газа