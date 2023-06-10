Россия обстреляла Одессу иранскими дронами-камикадзе - погибли 3 человека

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Опубликовано: 10.06.2023 08:18 , Обновлено: 10.06.2023

В ночь на субботу, 10 июня, российские войска атаковали Одессу, украинский портовый город на Черноморском побережье, ударными дронами "Shahed-136/131" иранского производства. По данным оперативного командования "Юг", в результате пострадали более 10 человек, трое - погибли.

Согласно заявлениям украинских военных, силами ПВО удалось сбить все беспилотники, однако, обломки одного из дронов врезались в многоэтажный дом. В результате вспыхнул пожар, а взрывной волной повредило ещё несколько близлежащих многоквартирных домов.

По некоторым данным, количество пострадавших к утру увеличилось до 26 человек - в их числе двое детей и одна беременная женщина.

Фотографии и видео с места ЧП обнародовало оперативное командование “Юг”:

Момент попадания дрона в многоэтажку засняли очевидцы из соседнего жилого квартала:

[info_b]Внимание! На видео присутсвует ненормативная лексика.[/info_b]

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Согласно утреннем отчёту Генштаба ВСУ от 10 июня, за минувшие сутки российские войска нанесли в общей сложности 8 ракетных и 74 авиационных удара, а также осуществили 62 обстрела из реактивных систем по украинским войскам и населенным пунктам.

“К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей, разрушена и повреждена больница города Гуляйполе, частные жилые дома города Звягель Житомирской области, поврежден дом культуры города Очаков Николаевской области и другая гражданская инфраструктура Одесской области”, - сообщили о последствиях военных действий 9 июня в Генштабе ВСУ.

В свою очередь в Минобороны России утром 10 июня отчиталось о результатах применения штурмовиков Су-25, сообщив, что те наносили удар по “укрепленным полевым позициям и бронированной технике ВСУ”, а накануне вечером в своём ежедневном отчёте о боевых действиях за день сообщило о “пресечении всех попыток наступления” украинских военных. Ночные удары по Одессе в российском оборонном ведомстве ничего не сообщали.

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Напомним, президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что Украина начала контрнаступление. Но тут же добавил, что оно на первом этапе не было прорывным, а ВСУ не добились ни одной из поставленных задач.

[info_b]В условиях войны оперативно проверить информацию, озвучиваемую сторонами конфликта, не представляется возможным. Пожалуйста, относитесь к ней критически.[/info_b]