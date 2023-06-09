"Совершенно точно началось" - Путин оценил "потенциал" ВСУ. Что происходит на фронте?

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Опубликовано: 09.06.2023 19:29 , Обновлено: 09.06.2023

Президент РФ Владимир Путин 9 июня заявил, что Украина начала контрнаступление. Но тут же добавил, что оно на первом этапе не было прорывным, а ВСУ не добились ни одной из поставленных задач.

“Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии”, - заявил он в Сочи.

При этом Владимир Путин выказал уверенность, что “все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились”. Глава РФ отметил, что пока “наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется”.

“Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает ситуацию и будет исходить из этих реалий, выстраивая наши действия на ближайшее время”, - поделился надеждами он с присутствующими журналистами.

В Украине власти молчат о контрнаступлении. Лишь говорят, что российские оккупационные войска вошли в режим “активной обороны” на Запорожском направлении.

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ВСУ продвинулись

В свою очередь, старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в лондонском Международном институте стратегических исследований Бен Барри заявил, что ВСУ смогли подвинуться на линии фронта в Запорожье. Он утверждает что, Украины добились “определенного продвижения”, но потери техники также были “значительными”, передает Bloomberg, ссылаясь м на другие свои источники.

“Украинское контрнаступление началось. С 4 июня украинские войска ведут наступление вдоль линии соприкосновения. Это направлено на то, чтобы удержать российские силы на месте и выявить слабые места”, — считает Бен Барри. [Telegram_widget url=“https://t.me/stranaua/109112”]

В эстонском разведывательного центра сил обороны тоже считают, что ВСУ начали серию наступательных действий на нескольких направлениях, чтобы” прощупать ” российскую оборону. Это делается для нахождения слабых мест обороны РФ, чтобы затем отправить в бой главные силы, которые устремятся в тыл линии фронта, удерживаемой Россией.

Тем временем, американский Институт изучения войны отмечает, что на начальном этапе контрнаступления украинские потери могут быть самыми большими.

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“Война не бывает без потерь. Самые страшные, но неизбежные потери – это люди. И, к сожалению, еще не создали военную технику, которую невозможно уничтожить”, - написала замминистра обороны Анна Маляр в своих соцсетях, но намекнула, что публикуемые в России цифры украинских потерь завышены.