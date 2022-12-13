Россия не выведет войска из Украины к Рождеству — Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают предложение украинского лидера Владимира Зеленского по достижению мира.
«Это шаги к продолжению боевых действий», — коротко сказал Песков.
Представитель Кремля убежден, что Киев должен принять сложившиеся реалии, которые предполагают наличие российских войск и «новых регионов» у РФ.
«Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно», — добавил Песков.
Также несколькими словами он отреагировал на предложение Зеленского, вывести российские войска из Украины на Рождество:
«Об этом не может идти и речи».
Напомним, Владимир Зеленский выступил 12 декабря онлайн на заседании G7, и предложил странам-участницам план из трех пунктов, который может привести к миру в Украине. Еще один пункт должна начать выполнять Россия.