Россия не сможет завоевать преимущество в воздухе в Украине - Разведка Британии

Опубликовано: 07.11.2022 11:37 , Обновлено: 07.11.2022

Министерство обороны Великобритании 7 ноября в очередной сводке пришло к выводу, что Россия не установит преимущество в воздухе в ближайшие месяцы. Все из-за громадных потерь самих самолётов и вертолетов, а также их пилотов.

В Минобороны Великобритании считают, что Российская Федерация потеряла в Украине 278 самолетов. Для сравнения СССР в Афганистане за долгие годы войны – 119.

“Хотя мы не можем проверить эти цифры независимо, отсутствие у России преимущества в воздухе, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском оказания непосредственной авиационной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны. Вряд ли это изменится в ближайшие несколько месяцев”, – говорится в сводке.

Вероятные потери российской авиации значительно превышают возможности по производству новых самолетов. Время, необходимое подготовке компетентных пилотов, еще больше снижает способность РФ восстанавливать боевую авиацию, считают британские военные.

Вот и с утра 7 ноября, примерно в 09:30 часов подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования “Юг” сбит российский штурмовик Су-25, сообщили в Украине.

Ранее Телеграф сообщил, что появилось видео, на котором видно, как неизвестный мужчина готовит и закладывает взрывчатку в российский военный вертолет на авиабазе в Псковской области России.

Появилось видео, снятое диверсантами перед подрывом вертолетов на аэродроме в России