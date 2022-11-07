Россия не сможет завоевать преимущество в воздухе в Украине - Разведка Британии
Министерство обороны Великобритании 7 ноября в очередной сводке пришло к выводу, что Россия не установит преимущество в воздухе в ближайшие месяцы. Все из-за громадных потерь самих самолётов и вертолетов, а также их пилотов.
В Минобороны Великобритании считают, что Российская Федерация потеряла в Украине 278 самолетов. Для сравнения СССР в Афганистане за долгие годы войны – 119.
“Хотя мы не можем проверить эти цифры независимо, отсутствие у России преимущества в воздухе, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском оказания непосредственной авиационной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны. Вряд ли это изменится в ближайшие несколько месяцев”, – говорится в сводке.
Вероятные потери российской авиации значительно превышают возможности по производству новых самолетов. Время, необходимое подготовке компетентных пилотов, еще больше снижает способность РФ восстанавливать боевую авиацию, считают британские военные.
Вот и с утра 7 ноября, примерно в 09:30 часов подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования “Юг” сбит российский штурмовик Су-25, сообщили в Украине.
Ранее Телеграф сообщил, что появилось видео, на котором видно, как неизвестный мужчина готовит и закладывает взрывчатку в российский военный вертолет на авиабазе в Псковской области России.
Появилось видео, снятое диверсантами перед подрывом вертолетов на аэродроме в России