Появилось видео, снятое диверсантами перед подрывом вертолетов на аэродроме в России

🎥 Видео

Опубликовано: 02.11.2022 20:23 , Обновлено: 02.11.2022

Появилось видео, на котором видно, как неизвестный мужчина готовит и закладывает взрывчатку в российский военный вертолет на авиабазе в Псковской области России.

Последующие спутниковые снимки показывают несколько поврежденных вертолетов на базе на севере России. Сама база находится примерно в 35 километрах от границы с Латвией, но почти в 1000 километрах от Украины.

На видео видно, как неизвестный мужчина помещает что-то внутрь вертолета. В какой-то момент он прикладывает что-то к уху, возможно, таймер. В другой момент отчетливо виден ударный вертолет Ка-52. Видео снято при дневном свете, но, по данным неофициальных российских СМИ, взрывы произошли только с наступлением темноты.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1587182889002827780?t=yVG6wPpkB3rChNFCt495GQ&s=19

Американский телеканал CNN [link href=“https://edition.cnn.com/2022/11/02/europe/russia-helicopter-sabotage-video-intl/index.html” rel=“noopener” target=“_blank”] определил [/link] с помощью геометок в видео, что оно было снято на базе “Веретье” в Бередниках.

Разведка министерства обороны Украины сообщила во вторник, что “мощный взрыв произошел на авиабазе Вооруженных сил России “Веретье” в ночь на 31 октября”. Не утверждая, что нападение совершило украинское диверсионное подразделение, в ГУР Украины заявили, что “в результате минирования были полностью уничтожены два российских ударных вертолета (КА-52) и один МИ-28Н. Еще два были значительно повреждены”.

Подрыв вертолетов является, вероятно, самым удаленным от украинской территории саботажем, когда было подтверждено нападение на российский военный объект с начала конфликта.

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Спутниковые снимки показали, что повреждения получили несколько вертолетов.

Ранее Телеграф сообщил, что бывший президент РФ, а сейчас зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил расстреливать некоторых россиян. На это уже отреагировали в Совете Федерации.

Медведев 2 ноября написал в своем телеграм-канале длинный пост с возмущениями. По его словам, в РФ начали работать иностранные «жовто-блакитные» студенты-диверсанты (ко всему прочему еще и «уроды») совместно с россиянами. Первые, мол, подрывают железную дорогу, и устраивают «теракты», другие — поджигают военкоматы.

Медведев предложил расстреливать некоторых россиян