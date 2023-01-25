Россия назвала поставки Киеву танков Abrams «вопиющей провокацией»

Опубликовано: 25.01.2023 11:30 , Обновлено: 25.01.2023

Посол России в США Анатолий Антонов 25 января назвал возможные поставки США боевых танков Abrams в Украину «очередной вопиющей провокацией» против РФ.

Он убежден, что таким образом Вашингтон «целенаправленно пытается нанести нам стратегическое поражение».

По словам Антонова, если США все же решат поставлять танки, то оправдывать такой шаг аргументами об «оборонительном вооружении» точно не получится.

«Это будет очередной вопиющей провокацией против Российской Федерации», — заявил он.

А также пообещал, что российские военные уничтожат Abrams «так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники».

[info_b] M1 Abrams — один из лучших современных основных боевых танков, на котором установлена одна из самых совершенных (и сложных) систем управления огнем, которая включает и лазерные дальномеры, и приборы ночного видения, и бортовой компьютер, помогающий выбирать цели и наводиться на них.[/info_b]

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что США готовы передать Украине танки Abrams, однако они вряд ли прибудут к ожидаемому весеннему наступлению. Кроме того, источник телеканала ABC сообщил, что техника окажется в распоряжении ВСУ возможно, более чем через год.

К слову, по информации Spiegel, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки Leopard 2A6.