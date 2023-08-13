Россия начала производить свои "шахеды" — CNN. Чем отличаются от иранских?

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Опубликовано: 13.08.2023 09:09 , Обновлено: 13.08.2023

Россия начала производить собственную версию иранских дронов-камикадзе типа Shahed, которыми атакует украинские города. Об этом заявили в расположенной в Великобритании организации, занимающейся изучением компонентов вооружения, передает СNN.

Исследователи Conflict Armament Research (CAR) отметили, что дроны, обозначенные словом “Герань”, которыми войска РФ били по Украине, не являются российскими. Они являлись моделями Shahed-131 и Shahed-136 иранского производства.

Однако, рассказали эксперты, в июле они получили доступ к остаткам двух российских беспилотников Герань-2, сбитых на территории Украины. Подробный анализ этих фрагментов показал, что Россия “начала производить и использовать свою собственную версию Shahed-136”.

[info_b]Shahed 136 — барражирующий боеприпас иранского производства, впервые представленный в 2020 году. Дальность полета 2000 км, по другим данным 1000 км. Летит на высоте от 60 до 4 000 метров с крейсерской скоростью около 180 километров в час.

Такие дроны могут долго (в режиме ожидания) находиться в воздухе в районе цели и оперативно атаковать ее после получения команды от оператора. Также БПЛА способны выполнять задачу, на которую его запрограммировали автоматически.[/info_b]

По словам специалистов, выпускаемые Россией дроны имеют “существенные различия в конструкции планера и внутренних блоках, в том числе для навигации”.

“Это говорит о том, что эти два беспилотника были изготовлены в России, а не в Иране”, - считают в CAR.

Двигатель российского беспилотника «Герань-2» во время брифинга для СМИ в Киеве 13 апреля.

Исследователи полагают, что эта разработка является поворотным моментом в способности Москвы расширить масштабное использование беспилотников.

“То, что Россия начала производить собственные версии иранских дронов, знаменует собой значительную эволюцию в возможностях страны в области БПЛА, что позволит ей продолжать использовать одноразовые БПЛА”, — подчеркнули эксперты.

Ранее Телеграф писал, что в ночь на 6 августа российская армия нанесла массированный удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Также были задействованы десятки ударных дронов типа “Шахед”.

Россия нанесла массированный удар по Украине