Россия начала отводить войска из Запорожской области — Генштаб ВСУ

Опубликовано: 02.12.2022 08:51 , Обновлено: 02.12.2022

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ) заявили, что российские войска начали отводить отдельные подразделения из Запорожской области, а также готовить к эвакуации свою администрацию.

Поутверждению Генштаба, из населенного пункта Михайловка, выехали подразделения, базировавшиеся в местном отделении полиции и одном из учебных заведений.

Кроме того, говорят украинцы, что в населенных пунктах Пологи и Инженерное россияне выезжают из домов, где они были расквартированы, а также «вывозят похищенное имущество».

В свою очередь в населенном пункте Бурчак, по данным командования ВСУ, российские власти «проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения».

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны выразили мнение, что передвижение войск РФ в Запорожской области «может свидетельствовать о том, что они не могут защитить критически важные районы на фоне усиления украинских ударов по местам сосредоточения живой силы и их логистике».

Как писал ранее Телеграф, в назначенной российскими военными администрация захваченного украинского Энергодара отвергла сообщения, что РФ готовится уйти с территории Запорожской АЭС.

В России пообещали не отдавать Запорожскую АЭС украинцам