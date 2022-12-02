Россия начала отводить войска из Запорожской области — Генштаб ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ) заявили, что российские войска начали отводить отдельные подразделения из Запорожской области, а также готовить к эвакуации свою администрацию.
Поутверждению Генштаба, из населенного пункта Михайловка, выехали подразделения, базировавшиеся в местном отделении полиции и одном из учебных заведений.
Кроме того, говорят украинцы, что в населенных пунктах Пологи и Инженерное россияне выезжают из домов, где они были расквартированы, а также «вывозят похищенное имущество».
В свою очередь в населенном пункте Бурчак, по данным командования ВСУ, российские власти «проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения».
В свою очередь аналитики американского Института изучения войны выразили мнение, что передвижение войск РФ в Запорожской области «может свидетельствовать о том, что они не могут защитить критически важные районы на фоне усиления украинских ударов по местам сосредоточения живой силы и их логистике».
Как писал ранее Телеграф, в назначенной российскими военными администрация захваченного украинского Энергодара отвергла сообщения, что РФ готовится уйти с территории Запорожской АЭС.