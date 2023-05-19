Россия начала бить ракетами по "центрам принятия решений" в Украине - ГУР

💼 Официально

Опубликовано: 19.05.2023 14:52 , Обновлено: 19.05.2023

Представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил 19 мая, что российские войска во время последних ракетных ударов били по скоплению украинской техники, складам боеприпасов и центрам принятия решений.

“Раньше им не удалось положить нашу энергетическую систему, и сейчас у них совсем другие приоритеты - это сорвать наши планы и подготовку к активным действиям в течение весенне-летней кампании”, - предположил Вадим Скибицкий.

“Что касается ракет, в настоящее время россияне их применяют по нашим пунктам управления (центрам принятия решений), путям поставки и пунктам сосредоточения боеприпасов, техники, по местам хранения топлива, а также районам сосредоточения войск. Отдельное внимание противник начал уделять районам размещения наших средств ПВО”, - уточнил представитель ГУР Украины.

Ранее Телеграф сообщил, что бывший “министр обороны ДНР” и экс-офицер ФСБ Игорь Гиркин (по кличке “Стрелков”) сообщил 19 мая, что многие его читатели из России жалуются на его постоянный пессимизм в сводках и оценках боёв в Украине. Он решил объяснить, почему все время пишет, что “все пропало”.

Гиркин рассказал, почему все время пишет, что для России в Украине «все пропало»