Гиркин рассказал, почему все время пишет, что для России в Украине "все пропало"

🎤 Мнение

Опубликовано: 19.05.2023 13:17 , Обновлено: 19.05.2023

Бывший "министр обороны ДНР" и экс-офицер ФСБ Игорь Гиркин (по кличке "Стрелков") сообщил 19 мая, что многие его читатели из России жалуются на его постоянный пессимизм в сводках и оценках боёв в Украине. Он решил объяснить, почему все время пишет, что "все пропало".

“Я стараюсь давать объективную картину событий и ВПЕРЁД прогнозирую их развитие на основании собственного анализа и оценки оперативной обстановки в тех вопросах, в которых разбираюсь. На которые, конечно-же, влияет многолетняя “профессиональная деформация”. - Ведь служба в ФСБ России по линии защиты конституционного строя и борьбе с терроризмом (я попеременно и много занимался обеими составляющими) ранее (не знаю, как сейчас) подразумевала не поиск или фабрикацию “позитивчика”, а “выявление, предупреждение и пресечение”, - признался Игорь Стрелков.

Также он сослался на свой “личный скептически-ехидный характер” и призвал всех, кому не нравится его прогнозы отписываться от его ТГ-канала.

В последний раз российский ультраправый военкор предрек российским войскам поражение на Запорожском и Донецком направлениях, где, по его мнению, защитники Украины готовят основой удар в рамках контрнаступления.

“Возможно стоит готовиться к очень плохим новостям по Марьинке. 80% желающих поражения прикладывают максимум усилий, чтобы сдать её укропам. В городе осталось несколько опорников, последнее время укропы несли там непропорционально высокие потери. Зачистка частного сектора была вопросом месяца двух, а при наличии снарядов - недели-двух. Не могу вдаваться в конкретику, что именно происходит”, - сообщил он.

Также он опубликовал мнение другого российского военкора, который предсказал полный разгром Балтийского флота армиями стран НАТО, в случае конфликта.

Ранее Телеграф сообщил, что российский правый активист, бывший офицер ФСБ, “экс-министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (по кличке Стрелков) решил 1 мая подвести итоги военной кампании в Украине за апрель. По его словам, удача в этом месяце была на стороне ВСУ.

Обескровлена и начала отступать — Гиркин подвёл итоги апреля для российской армии в Украине