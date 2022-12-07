Россия может «ответить дном на потолок цен» на свою нефть — Bloomberg

Опубликовано: 07.12.2022 08:12 , Обновлено: 07.12.2022

В России обсуждают, как ответить на потолок цен на нефть, утвержденный Евросоюзом и другими странами —либо установить максимальную скидку на продажу своей нефти, либо ввести фиксированную цену на баррель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По словам одного из собеседников агентства, Россия собирается предложить покупателям ее нефти «прозрачный ценовой механизм, отвечающий рыночным требованиям». При этом, Кремль не хочет вызвать недовольство нейтральных стран, которые покупают у него нефть, оказывая на них давление с помощью внерыночных рычагов, пишет Bloomberg.

Так, РФ может установить скидки на свою нефть по отношению к мировым ценам, которые российским производителям нельзя будет превышать. Их размеры планируют постоянно пересматривать в зависимости от поведения рынка.

Второй способ — установить фиксированную цену, которая также будут регулярно пересматривать.

Другой источник Bloomberg в российском правительстве сказал, что Владимир Путин может подписать указ, запрещающий российским компаниям и международным трейдерам, покупающим российскую нефть, перепродавать ее тем, кто обязался соблюдать потолок цен.

Как заявил заместитель премьер-министра России Александр Новак, Москве не нужно спешить с этим. Кремль успеет применить любую меру противодействия потолку цен еще до конца 2022 года.

Ранее стало известно, что Москва готовит ответ на введение западными странами эмбарго на поставки российской нефти и потолка цен на нее. Об этом сказал представиель Кремля Дмитрий Песков 5 декабря.

«Решение готовится, – ответил он на вопрос журналистов о том, когда можно ждать ответ Москвы. – Очевидным является одно – никаких потолков мы признавать не будем».

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Напомним, Европейский Союз определился с верхней планкой ограничения цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Решение вступило в силу 5 декабря.

ЕС и G7 согласовали потолок цен на российскую нефть