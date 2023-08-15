Россия использует подводные лодки-зомби, чтобы противостоять США - Эксперт

Опубликовано: 15.08.2023 12:40 , Обновлено: 15.08.2023

Интересная статья для аналитической платформы Riddle, опубликованная 14 августа, рассказала, что у России осталось меньше, чем заявлено, подводных лодок, способов нести ядерное оружие. В статье политолог и эксперт по вооруженным силам России Павел Лузин описывает, как Кремль искусственно завышает численность своих ядерных носителей.

Он объяснил, что, хотя Москва официально утверждает, что располагает 13 стратегическими подводными лодками, данные из целого ряда источников указывают на то, что на практике в лучшем случае у нее есть только восемь, из которых только о шести “можно с уверенностью заявить, что они готовы к выполнению своих задач”.

Другие подлодки из стареющего флота, которые, по утверждению Кремля, все еще находятся в строю, фактически являются подводными лодками-зомби и почти наверняка больше не функционируют.

Между тем, по его словам, 13 из 14 стратегических подводных лодок американского флота “готовы к выполнению поставленных перед ними задач”.

Павел Лузин заключил: “Москва изо всех сил старается придерживаться идеи ядерного паритета с Соединенными Штатами в качестве основы своей внешней и внутренней политики, но на самом деле идея паритета уже мертва”.

Ранее Телеграф сообщил, что в США источники в Белом доме и Пентагоне заявили о “высокой уверенности” в том, что украинские ПВО с помощью американской системы ПВО Patriot сбили российскую ракету “Кинжал”. Ранее Владимир Путин заявлял, что это невозможно.

Как старый американский Patriot смог сбить российский гиперзвуковой «Кинжал»? Эксперты раскрыли секрет