Россия и Украина перед саммитом на Аляске провели обмен пленными через Беларусь

Опубликовано: 14.08.2025 15:04 , Обновлено: 14.08.2025

Министерство обороны России объявило о возвращении из плена 84 российских военнослужащих. Обмен, по заявлению ведомства, прошёл по формуле «84 на 84».

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», — утверждает российское ведомство.

В Минобороны РФ уточнили, что возвращённые российские солдаты сейчас находятся на территории Беларуси, где им оказывают «необходимую медицинскую и психологическую помощь».

С украинской стороны факт обмена подтвердили президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак.

Они заявили, что среди освобождённых украинцев есть те, кто находился в плену с 2014 года. В списке вернувшихся, по их словам, — как военные, так и гражданские.

Новости об обмене появились накануне встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая запланирована на пятницу, 15 августа, на Аляске.

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