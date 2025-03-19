Россия и Украина обвинили друг друга в ночных атаках на объекты инфраструктуры

Опубликовано: 19.03.2025 08:02 , Обновлено: 19.03.2025

Россия и Украина обвинили друг друга в нанесении ударов по объектам инфраструктуры в ночь на среду, 19 марта, спустя несколько часов после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Напомним, в ходе разговора Путин согласился временно прекратить атаки на украинские энергетические объекты, но отказался поддержать без выполнения ряда условий предложенное Трампом полное 30-дневное прекращение огня, которое рассматривалось как первый шаг к мирному урегулированию.

Президент Украины Владимир Зеленский, ранее согласившийся на полный 30-дневный режим прекращения огня, заявил, что поддержит и ограниченное перемирие, но призвал мировое сообщество «не допустить затягивания войны со стороны Москвы», сообщило агентство Reuters.

Так, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обвинил Россию в атаке гражданскую инфраструктуру и людей. В Сумской области в результате атаки беспилотников повреждены две больницы. Пострадавших нет, но проведена эвакуация пациентов и персонала.

В Киевской области повреждены несколько домов, ранен 60-летний мужчина, рассказал Ермак.

Зеленский заявил, что Россия выпустила по Украине более 40 дронов после разговора Трампа и Путина.

Власти Краснодарского края (юг России) сообщили о пожаре на нефтебазе в районе села Кавказская, возникшем в результате атаки беспилотника. Обвинили в этом Украину. Пострадавших нет, 30 сотрудников эвакуированы, работа объекта приостановлена. Тг-канал SHOT сообщил, что Кавказский нефтеперевалочный пункт — важный объект для экспорта российской нефти.

Росавиация при этом временно приостанавливала полёты из аэропортов Казани, Нижнего Новгорода и Нижнекамска «для обеспечения безопасности», не уточнив причину.

Вчера журналисты Telegraf.news рассказывали подробности о телефонных переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

Путин и Трамп договорились о 30-дневном прекращении ударов по объектам энергетики Украины и РФ — Кремль