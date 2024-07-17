Россия и Украина обменялись пленными. Сколько человек вернулось домой?

Опубликовано: 17.07.2024 17:29 , Обновлено: 17.07.2024

В Министерстве обороны России и Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали об обмене пленными, который случился при посредничестве ОАЭ. Так, в результате переговоров с обеих враждующих сторон домой вернулось 95 военнослужащих. На данный момент им оказывается психологическая и медицинская помощь.

Группу из 95 российских военнослужащих вернули с территории, подконтрольной Киеву, благодаря переговорам с Абу-Даби, подчеркнули в Минобороны РФ. Как утверждают в ведомстве, 88 рядовым и 7 офицерам в украинском плену грозила “смертельная опасность”. Самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ освобождённых доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

В свою очередь Владимир Зеленский рассказал, что взамен на родину вернули 95 военных ВСУ, среди которых — военнослужащие Национальной гвардии и пограничники. В Минобороны дополнили, что среди “ребят, получивших наконец свободу”, 23 человека защищали Мариуполь, 41 воевал на донецком направлении, по 9 – на луганском и запорожском, по 3 – на херсонском и харьковском.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули: бывшие пленные ранены и имеют хронические заболевания, которые требуют длительного лечения. Большинство из них, как утверждают в Минобороны Украины, находилось в российском плену с 2022 года. Также среди 95 человек есть мужчина, которого считали пропавшим без вести.

“Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединённым Арабским Эмиратам – за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Обязаны вернуть всех”, — отметил в официальном Telegram-канале Владимир Зеленский.

По информации международного информагентства Bloomberg, общее число пленных, освобождённых благодаря ОАЭ, в этому году достигло почти 1400 человек. К слову, Эмираты были посредником в многочисленных обменах не только между Россией и Украиной, но и между Россией и США.

Ранее Telegraf.news писал, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам двухдневного саммита в Швейцарии заявил: Украина готова начать с Россией переговоры об окончании войны. По его словам это станет возможным уже на следующем подобном саммите, который “должен привести к завершению войны”.

Глава МИД Украины пообещал начать с Россией переговоры об окончании войны. Когда?